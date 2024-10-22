Adana\'da Boşanma Kavgası: Eş ve Kayınbaba Vuruldu

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Adana'da bir kişinin boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasını silahla vurma anı saniye saniye görüntülendi.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmişti. İddiaya göre, İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İzzettin T. akşam eşinin olduğu yeri gidip onunla görüşmek istemiş ancak kayınbabası Salih K. (50) izin vermemişti. Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını beklemiş ve eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada onları tabanca ile ateş ederek yaralamıştı. Bu anların saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildiği görüntüleri ortaya çıktı.

Şüpheli İzzettin T., olayın ardından Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etmiş ancak daha sonra polis tarafından yakalanmıştı. - ADANA