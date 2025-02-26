Adana\'da Cam Silenler Sürücülere Rahatsızlık Veriyor

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Hiç hesapta yokken milyoner oldu

Konya\'da kahreden kaza! Bir polis şehit oldu

Kent genelinde yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip zorla para isteyen şahıslar arttı. Özellikle ana bulvarlarda madde bağımlısı gençler kırmızı ışıklarda duran araçların camını silip zorla para talep etmeye devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen bu durumdan sürücüler çok rahatsız.

VALİLİĞE ÇAĞRI YAPILDI

Adeta çeteleşerek trafikte sürücülere zor anlar yaşatan cam silenler sürücüleri canlarından bezdirince, bazı sürücüler sosyal medyadan Adana Valiliğini etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.