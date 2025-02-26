Adana'da Cam Silenler Sürücülere Rahatsızlık Veriyor - Son Dakika
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Adana'da Cam Silenler Sürücülere Rahatsızlık Veriyor

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Adana'da cam silen şahıslar trafikte tehlike yaratıyor, sürücüler Valilikten yardım istiyor.

26.02.2025 16:04
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Kent genelinde yol kenarlarında dilencilik yapıp, kavşaklarda duran araçların camlarını silip zorla para isteyen şahıslar arttı. Özellikle ana bulvarlarda madde bağımlısı gençler kırmızı ışıklarda duran araçların camını silip zorla para talep etmeye devam ediyor. Bir türlü önüne geçilemeyen bu durumdan sürücüler çok rahatsız.

VALİLİĞE ÇAĞRI YAPILDI

Adeta çeteleşerek trafikte sürücülere zor anlar yaşatan cam silenler sürücüleri canlarından bezdirince, bazı sürücüler sosyal medyadan Adana Valiliğini etiketleyerek yardım çağrısında bulundu.

Adana\'da Cam Silenler Sürücülere Rahatsızlık Veriyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cam Silenler Sürücülere Rahatsızlık Veriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • k K:
    zabitalar seyleriyle ceviz kirmayi bikakirsa bunlari uyarir 6 1 Yanıtla
  • Derviş:
    tinerci dir çoğu ben uyuz olurum bu tür hareketlerden temiz lik değil pislik olur 6 0 Yanıtla
  • 202325:
    Gaspa cam temizliği kılıfı uydurmanın yolu.Memur,zabıta ne iş yapar bilmem. 1 0 Yanıtla
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