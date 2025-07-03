Adana\'da Çardak Yangını Paniğe Neden Oldu

Adana'da bir evin bahçesinde çıkan çardak yangını paniğe neden oldu.

Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Saran Sokak'taki bir evin bahçesinde bulunan çardak henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Belediyesi AKOM ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA