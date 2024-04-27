Adana'da çıkan kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika
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Adana'da çıkan kavgaya polis müdahalesi

Adana\'da çıkan kavgaya polis müdahalesi

Adana'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kavgayı ayırmak için biber gazı kullanan polis, elinde bıçak bulunan saldırganı uyarılara rağmen bırakmayınca bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olayın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

27.04.2024 20:58
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Adana iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, elindeki bıçağı uyarılara rağmen bırakmayan saldırganı bacağından vurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş, sopa ve cam şişelerle saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Müdahaleye rağmen kavga durmazken, elinde bıçak bulunan şahsı polis uyardı. Uyarıya rağmen elindeki bıçağı bırakmayan şahıs polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirdi. Kavga anları ve polis müdahalesi cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA

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