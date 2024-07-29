Adana\'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

3.Sayfa

ADANA (İHA) – Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan'daki orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı ve 45 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesi Köşeli Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan hızla büyüyen yangına müdahale 5 helikopter ve 2 uçak desteğiyle sürüyor. Yangının büyüyerek yerleşim yerlerine ulaşmasıyla Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de Kozan'a gelerek incelemelerde bulundu. Yangının boyutu ile ilgili Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ile istişarelerde bulunan Vali Köşger, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklayan Vali Köşger, rüzgarın hızını kaybetmesi ile havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının kısa bir süre içinde tamamen kontrol altına alınmasını hedeflediklerini söyledi.

Can kaybı olmadığı bazı evlerde hasar olduğunu açıklayan Vali Köşger, "Şuan itibari ile meskun mahale yakın bir noktadan çıktığı anlaşılıyor. 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangına müdahale ediyoruz. ASKİ, Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlar seferber olmuş durumda. Yangın kısmen kontrol altına alındı denilebilir belirli noktalarda devam ediyor. Sabah şanssızlıklardan biri rüzgarın 35 kilometreyi bulan rüzgar olması. Karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Bazı evler zarar görmüş durumda. Yaklaşık 15 hektar zirai alan, 30 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor" dedi.

Türk Kızılay'ı evi zarar gören vatandaşlara jeneratör vererek destek olurken, evinin bir kısmı yanan Durdu Öz isimli vatandaş ise yangına yardım ettiklerini ve evinin bir odasının yandığını kaydetti. - ADANA