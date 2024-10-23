Adana'da Cinayet: Teyzesinin Önünde Vuruldu - Son Dakika
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Adana'da Cinayet: Teyzesinin Önünde Vuruldu

Adana\'da Cinayet: Teyzesinin Önünde Vuruldu

Adana'da Samet Aslan, Ahmet D. tarafından vurularak öldürüldü. İki şüpheli tutuklandı.

23.10.2024 10:37
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Adana'da, teyzesinin evinin önünde bekleyen Samet Aslan'ı (19) tabancayla vurarak öldüren Ahmet D. (21) ardından onu motosikletle olay yerine getiren kuzeni Mehmet D. (19) tutuklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Samet Aslan (19), 2023 yılında Ahmet Çaçan D.'yi tabanca ile bacağından vurdu. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Aslan, teyzesini ziyarete gitti. Evin önünde bekleyen Aslan, Ahmet Çaçan D.'nin kardeşi Ahmet D. (21) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile vurulan Aslan, yakınları tarafından kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ahmet D., olay yerine geldiği kuzeni M.D. (19) ile birlikte motosikletle kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan kısa süre konusu şüpheli Ahmet D. ve kuzeni kıskıvrak yakalandı. Ahmet D. emniyetteki ifadesinde, "Olay ani gelişti, bana sövdü. Bende sıktım" dediği öne sürüldü. Ahmet D. ve kuzeni Mehmet D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Cinayet: Teyzesinin Önünde Vuruldu - Son Dakika

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