Adana'da Çocuk Parkında Polise Taşlı Saldırı: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Çocuk Parkında Polise Taşlı Saldırı: 5 Tutuklama

Adana'da çocuk parkında çevreye rahatsızlık veren 5 kişi, kendilerine kimlik soran polislere taşla saldırdı. Polis biber gazı kullanarak ve havaya uyarı atışı yaparak şahısları gözaltına aldı. Yakalanan 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.08.2024 10:09
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Adana'da çocuk parkında çevreye rahatsızlık veren 5 kişi kendisine kimlik soran polislere taşla saldırdı. Polis biber gazı kullanıp, havaya uyarı atışı yaparak şahısları gözaltına aldı. Yakalanan 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Temmuz günü Seyhan İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Cumali B. (26), Orhan A. (23), Zahir T. (54), Ramazan M. (38) ile Ekrem T. (37) parkta gürültü yaptığı gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus polisleri sevk edildi. Çocuk parkına gelen polisler, söz konusu şahıslara kimlik sorgusu yapmak istedi. Şahıslar ise "Siz kimsiniz" kimlik soruyorsunuz diyerek polislere saldırmaya başladı. Yunus polisleri, biber gazı ile müdahale ederek üzerlerine gelen 5 kişiyi durdurmak için havaya tabanca ile uyarı atışı yaptı. Telsizden istenen yardım anonsuyla bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri de intikal etti.

Sağlık kontrolünde güldüler, mahkemede tutuklandılar

Söz konusu şüpheliler taşlarla polise saldırmak istedi ancak kelepçe takılarak 5 kişi de etkisiz hale getirildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden çıkarken basın mensuplarına gülen şüphelilerin hepsi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Çocuk, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Çocuk Parkında Polise Taşlı Saldırı: 5 Tutuklama - Son Dakika

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