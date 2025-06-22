Adana\'da Çocuk Sulama Kanalında Hayatını Kaybetti

Adana'da sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da sulama kanalına giren 11 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak can verdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi Sümbül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Feryat Nasır (11), oyun oynarken suya düşen bisikletini almak amacıyla sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra akıntıya kapılan çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz çocuğun cansız bedeni, olay yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki kanal bölümünde bulundu.

Sudan çıkarılan Feryat Nasır'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA