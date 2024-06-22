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Adana'da damat dehşeti: 4 ölü

Boşanma aşamasındaki kişi, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp bebeğini de alıp kaçtı

ADANA - Adana'da boşanma aşamasındaki kişi, eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldürüp yeni doğan bebeğini de alıp kaçtı. Polis ekipleri her yerde kaçan şahsı arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Gülbahçesi Mahallesi 13422 sokakta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Hakim A., eşi Şükran A. ile görüşmek için kayınbabasının evine geldi. İkilinin arasında çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakim A. silahını çıkararak eşi Şükran A., kaynanası Leyla A., kayınbabası Turgut E. ve kayını Muhammed E.'nin üzerine kurşun yağdırdı. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hakim A. bebeğini de alarak yanındaki Şahin A. ile birlikte 81 EM 836 plakalı otomobiline atlayarak kaçtı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken kaçan şahıslar her yerde aranıyor.