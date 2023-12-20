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Adana'da DEM Parti Üyelerine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Adana'da DEM Parti Üyelerine Polis Müdahalesi

Adana'da DEM Parti üyeleri, izinsiz açıklama yapmak isteyince polis müdahale etti. Mersin'den Adana'ya doğru yolan çıkan ve kendilerine 'Barış Anneleri' diyen grup, parti binası önünde toplandı. Polis, gruba izin vermedi ve parti binasına çıkmalarını istedi. Ancak partililer kaldırımda açıklama yapmakta ısrar etti. Polis müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Adana\'da DEM Parti Üyelerine Polis Müdahalesi
20.12.2023 - 17:08,
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İzinsiz açıklama yapmak isteyen DEM Partililere polis müdahale etti

ADANA - Adana'da DEM Parti üyeleri, izinsiz açıklama yapmak isteyince polis müdahale etti.

Mersin'den Adana'ya doğru yolan çıkan ve kendilerine "Barış Anneleri" diyen grubu karşılamak için eski adıyla HDP, yeni adıyla DEM Parti üyeleri parti binası önünde toplandı. Grup kaldırımda açıklama yapmak isteyince polis, buna izinleri olmadığını söyledi ve gruptan parti binasına çıkmalarını istedi. Ancak partililer kaldırımda açıklama yapmakta ısrar etti. Dağılmaları yönünde defalarca yapılan çağrıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti. Müdahaleyle kalabalık dağıldı.

Kaynak: İHA
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DEM Parti, Mersin, Adana, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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