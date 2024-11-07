Adana'da Dini Nikahlı Eşine Saldırı

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, dini nikahlı eşini sokak ortasında pompalı tüfekle vurup kaçtı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Tavşantepe Mahallesi 24 Kasım konutları önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ali A. dini nikahlı eşini takip edip sokak ortasında pompalı tüfekle ayağından vurduktan sonra kaçtı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA