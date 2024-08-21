Adana'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Dron ile Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Dron ile Yakalandı

Adana\'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Dron ile Yakalandı

Adana'da ehliyeti olmadığı için uygulama yapan trafik polislerini kaçan şahıs, polis dronu tarafından takip edilerek kovalamaca sonrası yakalandı. O anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

21.08.2024 15:34
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Adana'da ehliyeti olmadığı için uygulama yapan trafik polislerini görünce kaçan şahsı polis dron ile takip edip, kovalamaca sonrası yakaladı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi. Dronla havadan görüntülenen denetim sırasında polis kontrol noktasına yaklaşan motosiklet sürücüsü F.C., yol kenarında bekleyen diğer motosiklet sürücüleri tarafından uyarılması üzerine kaldırıma çıktı. Bir süre motosikletiyle kaldırımda ilerleyen F.C., daha sonra caddeye inip polislerin yanından geçerek yoluna devam etmek istedi. Trafik polislerinin durumu fark edip durdurmaya çalıştığı motosiklet sürücüsü, ihtarlara uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan motosikletli trafik polisi, kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polisi, takip ettiği sürücü F.C.'yi bir süre sonra durdurdu. Ehliyetsiz olduğu için kaçan F.C.'ye sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanmaktan 12 bin 977 lira, polisin "dur" ihtarına uymamaktan bin 506 lira ve kask takmamaktan 690 lira ceza uygulandı.

Aksiyon filmlerini aratmayan kaçış ve yakalanma anı dron kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Dron ile Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polis Dron ile Yakalandı - Son Dakika
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