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Adana'da elektrikli soba yangınında hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
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Adana'da elektrikli soba yangınında hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla defnedildi

Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden anne, baba ve ikiz çocukları gözyaşları içinde toprağa defnedildi. Mezarlıkta yakınları, 'Yeni evinize hoş geldiniz' diyerek aileyi uğurladı. İkiz çocuklardan Demir babasıyla, Kaan ise annesiyle aynı mezarlığa defnedildi.

Adana\'da elektrikli soba yangınında hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla defnedildi
02.01.2024 - 12:55,
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Adana'da elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden anne, baba ve ikiz çocukları gözyaşları içinde toprağa defnedildi. Mezarlıkta yakınları, "Yeni evinize hoş geldiniz" diyerek aileyi uğurladı. İkiz çocuklardan Demir babasıyla, Kaan ise annesiyle aynı mezarlığa defnedildi.

Olay, 1 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Nazan (34), baba Enis (39), 2 yaşındaki ikiz kardeşler Demir ve Kaan Lamba, gece yeni yıla girdikten sonra elektrikli soba açık halde uyudu. Sabah saat 06.00 sıralarında bir komşu dışarı çıktığında, Lamba ailesinin evinin yandığını görüp hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kısa sürede müdahale edip yangını söndürdü. İçeri giren ekipler anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan Demir Lamba'yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Demir Lamba, daha sonra Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. 1 yaşındaki Demir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu morguna otopsi için kaldırılan anne Nazan, baba Enis ve ikiz kardeşler Demir ile Kaan Lamba'nın cenazeleri teslim alındı. Cenazeler çiftin evinin önüne getirilirken, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Anne Nazan, baba Enis ve ikiz çocukları Demir ile Kaan Lamba'nın cenazeleri mezarlığa getirildiğinde yakınları "Yeni evinize hoş geldiniz" diye ağıt yaktı.

Cenaze namazının ardından Nazan'ın annesi Selma Lamba ve diğer yakınları, "Sizden başka kimim var ki, senden başka kimim var ki, beni sensiz koyma" diye gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye çiftin geriye kalan çocuklarından Irmak Lamba (7) katılırken, rahatsızlanan Bulut Lamba (9) ile dedesi Zihni Lamba katılamadı.

Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'nde baba Enis, oğlu Demir ile anne Nazan ise oğlu Kaan ile aynı mezarda toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da elektrikli soba yangınında hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da elektrikli soba yangınında hayatını kaybeden aile gözyaşlarıyla defnedildi - Son Dakika
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