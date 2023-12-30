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Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında Kafe Küle Döndü, 97 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında Kafe Küle Döndü, 97 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir kafede sabah saatlerinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kafe büyük hasar gördü. Yangında ağır yaralanan 97 yaşındaki bir adam ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana\'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında Kafe Küle Döndü, 97 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı
30.12.2023 - 11:08,
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Adana'da bir kafede elektrikli soba devrilmesi sonucu çıkan yangında kafe küle dönerken, 97 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı Dilberler Sekisi civarındaki bir kafede sabah saatlerinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede alevler kafenin deposunu sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada içeride bulunan kafe sahibinin yakını olduğu öğrenilen 97 yaşındaki E.U. ise ağır yaralandı ve yaşlı adam Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, kafede büyük hasar oluştu. Yaralı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında Kafe Küle Döndü, 97 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da Elektrikli Sobanın Devrilmesi Sonucu Çıkan Yangında Kafe Küle Döndü, 97 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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