Adana'da Eski Baldızını Ağır Yaralayıp Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Eski Baldızını Ağır Yaralayıp Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana\'da Eski Baldızını Ağır Yaralayıp Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana'da bir şahıs, eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini öldürdü. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından şüpheli, çocuklarının gözü önünde cinayeti işlediğini itiraf etti ve pişman olduğunu belirtti.

31.05.2024 10:00
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Adana'da eski baldızını ağır yaralayıp sevgilisini de öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuklarının gözü önünde cinayeti işlediği ortaya çıkan şüpheli ifadesinde ise, "Çocuklarım vardı yetim kaldılar. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi.

Olay, 29 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Kebude (37) iki çocuğuyla birlikte evine çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel (21) ile karşılaştı. Karşılaşma sonrası iki taraf da birbirini görmezden gelerek ilerledi, Murat Kebude ise çocuklarıyla evine çıktı.

Çocuklarının önünde teyzelerini ağır yaralarken sevgilisini de öldürdü

Bir süre sonra Deniz Tuncel'in sevgilisi Şahan Uğurlu (30), Murat Kebude'nin evine geldi. Şahan Uğurlu, "Benim sevgilimle ileri geri konuşmuşsun" diyerek tartışma başlattı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat Kebude çocuklarının gözü önünde av tüfeği ile Şahan Uğurlu'ya ateş açtı. Uğurlu göğsünden ve ayağından vurularak yere yığıldı. Çocuklarını alıp evden çıkarken teyzeleri Deniz Tuncel'i de görünce ona da ateş açıp göğsünden yaraladı. Her iki yaralı da hastaneye kaldırılırken Şahan Uğurlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuncel'in ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Çocuklarını da alıp babasına gitti orada da yakalandı

Ardından Murat Kebude, çocuklarıyla birlikte aracına binerek babasının Sarıçam ilçesine bağlı Büyük Baklalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Kebude'nin babasının evine gittiğini belirledi. Ekipler söz konusu eve giderek Kebude'yi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde Murat Kebude, "Çocuklarım vardı yetim kaldılar, keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Murat Kebude ve Sevil Tuncel çiftinin 2023 yılının Aralık ayında anlaşamadıkları için boşandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Eski Baldızını Ağır Yaralayıp Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Eski Baldızını Ağır Yaralayıp Sevgilisini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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