Adana'da eski devlet hastanesinde çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Depoda patlamaların meydana geldiği yangının tüm binayı sardığı görülürken, bölgede yoğun dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler yangının boyutunu gözler önüne sererken, yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA