Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı - Son Dakika
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Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı

Adana\'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı

Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı. Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K., kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

25.03.2024 20:15
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Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı

Sokak ortasında eski eş saldırısı

ADANA - Adana'da bir kişi, karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serhan Y. karısıyla yürüdüğü sırada, karısının eski eşi Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı.

Serhan Y., karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından önce darp edilip daha sonra bıçaklandı.

Saldırıda Yıldırım, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olaya karışan eski eş Mahsuni K.,

kardeşi İbrahim K. ve Bilal K.'yı yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Saldırı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da eski karısının kocasını böyle bıçakladı - Son Dakika

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