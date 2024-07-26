Adana'da ev ve iş yerlerine ateş eden 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da ev ve iş yerlerine ateş eden 2 kişi yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, birçok ev ve iş yerine ateş eden 2 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, makineli tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, şarjörler ve uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

26.07.2024 12:01
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Adana'da ev ve iş yerlerine ateş ettiği belirlenen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, Yüreğir ilçesinde istihbari çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, birçok ev ve iş yerine ateş edilmesi olaylarının şüphelileri olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin 31 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Operasyonda, 1 makineli tabanca, 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ile tabancalara ait şarjörler ve çok sayıda mühimmat ile uyuşturucu-uyarıcı hap ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da ev ve iş yerlerine ateş eden 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da ev ve iş yerlerine ateş eden 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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