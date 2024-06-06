Adana'da evin bacasından ruhsatsız silahlar çıktı - Son Dakika
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Adana'da evin bacasından ruhsatsız silahlar çıktı

Adana'da yapılan bir operasyonda, bir evin bacasından gizlenmiş halde 14 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

06.06.2024 10:00
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Bu kez zula baca oldu

Adana'da evin bacasından ruhsatsız silahlar çıktı

ADANA - Adana'da bir eve yapılan operasyonda bacaya gizlenmiş halde 14 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu ihbarını aldı. Ekipler bunun üzerine eve operasyon düzenlendi.

Evin her yerini didik didik arayan polisler evin damına çıktı. Damda da bacayı arayan polisler 13 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 213 av tüfeği kartuşu ve 104 tabanca mermisi ele geçirdi. Olay ilgili E.N. ile Y.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da evin bacasından ruhsatsız silahlar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da evin bacasından ruhsatsız silahlar çıktı - Son Dakika
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