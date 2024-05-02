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Adana'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

ADANA - Adana'da Tarsus yolu üzerinde bir motosiklet fabrikasında yangın çıktı, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın önemli bir bölümünü etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.