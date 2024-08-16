Adana\'da gereksiz korna çalan sürücüye cezai işlem uygulandı

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Adana'da gereksiz korna çaldığından dolayı cezai işlem uygulanan toplu taşıma sürücüsü, "Otopark mı burası? Yol boyu park. Nasıl korna çalmayacaksın, Allah için şu yola bak ya. Adamlar oraya park etmişler çıkamıyoruz. Ondan sonra ye cezayı. Bize değil onlara ceza yazın" diyerek tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehirdeki toplu taşıma araçlarında sıklıkla karşılaşılan ve trafik düzenini olumsuz etkileyen gereksiz korna çalma alışkanlığını önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi. Dron destekli olarak gerçekleştirilen gürültü kirliliği denetimi uygulamasında özellikle otobüs, minibüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarını kullanan sürücülerin korna kullanımı incelendi. Gereksiz yere korna çalan sürücüleri polis tek tek belirledi. Polisin 145 aracı kontrol ettiği denetimlerde 46 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulanan sürücü diğer sürücüleri şikayet etti

Gereksiz yere korna çaldığı için cezai işlem uygulanan toplu taşıma sürücüsü Fırat Sarıgöl, "Nasıl korna çalmayacaksın, Allah için şu yola bak ya. Adamlar oraya park etmişler çıkamıyoruz. Küçük Saat bizim durağımız. Buna rağmen daha kendi durağımızdan çıkamıyoruz. Burada ceza yiyoruz, adamlar Küçük Saat'te park etmişler. O zaman durak yapmasın kimse. Durak yok. Yol yapmışlar bakın görün nasıl çıkacağız buradan biz hep park. Ondan sonra ye cezayı. Bize değil onlara ceza yazın. Otopark mı burası? Yol boyu park. Hak konuşacaksak bunu konuşalım. Kornaya basınca yol açılmıyor ama basmak zorundayım, saatli çalışıyoruz yetişmemiz gereken yollar var" dedi.

Sürücünün şikayet ettiği hatalı park nedeniyle geçtiğimiz günlerde uygulama gerçekleştirilmiş, 324 araca hatalı park nedeniyle cezai işlem uygulanmıştı. - ADANA