Adana'nın Kozan ilçesinde gölete düşen Oktay Sarıtiken'i Jandarma Arama Kurtarma ve AKOM ekipleri özel sualtı robotu ile arıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde Ankara'dan Ramazan Bayramı tatili için ailesinin yanına gelen Oktay Sarıtiken (35), 11 Nisan günü balık tutmaya Gökgöz Mahallesi'ndeki Göktaş Baraj Gölü'ne gitti. Gölette yüzerek karşıdan karşıya geçmek isterken kaybolan Sarıtiken'in arama çalışmaları 2 gündür sürüyor. Bugün günün ağarmasıyla yeniden arama kurtarama çalışması başlatılan bölgede jandarma ekipleri özel olarak bölgeye gönderilen 50 metre derinliğe inebilen sualtı robotu ile arama çalışması başlattı.
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Kozan Belediyesi bünyesinde kurulu AKOM ekipleri ile gölette arama çalışmaları sürdürürken, aile jandarma ekiplerinden gelecek haberi bekliyor. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Gölette Kaybolan Kişi İçin Sualtı Robotu ile Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışından Türkiye'ye malzeme taşıyan bir TIR'ın devrilmesi sonucu yol uzun süre ulaşıma kapandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesinin ardından yol 3 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
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