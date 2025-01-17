Adana\'da Gümrük Kaçağı 96 Telefon Ele Ge geçti

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Adana'da bir kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde piyasa değeri 2 milyon 880 bin TL olan 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan sürücü tutuklandı.

Kente gümrük kaçağı telefon sokulduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetleme noktasında bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada, kamyonun fren-debriyaj hava tüpünün içerisinde 96 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin 2 milyon 880 bin TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü Cemal C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken araca da el konuldu. - ADANA