Adana\'da Hasarlı Bina Kontrollü Yıkıldı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Harman Apartmanı için yıkım kararı alındı.

Ekipler, yıkım için bina çevresinde önlem alarak çalışmalara başladı. Kontrollü şekilde binanın yıkılmasının ardından çevreye yoğun toz dumanı yükseldi. Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA