Adana'nın Çukurova ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bina kontrollü şekilde yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen Harman Apartmanı için yıkım kararı alındı.
Ekipler, yıkım için bina çevresinde önlem alarak çalışmalara başladı. Kontrollü şekilde binanın yıkılmasının ardından çevreye yoğun toz dumanı yükseldi. Binanın bir anda yıkılması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Hasarlı Bina Kontrollü Yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?