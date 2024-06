3.Sayfa

Adana'da havadan ve karadan nefes kesen yangın tatbikatı

ADANA - Adana Orman Bölge Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarına anında müdahale etmek için gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat dron ile takip edildi.

Çandık bölgesinde gerçekleştirilen orman yangın tatbikatında senaryo gereği Kızılçam orman yangınına jandarma, Kozan Belediyesi AKOM, orman yangın söndürme ekipleri, havadan helikopter ve dron desteğiyle müdahale ettiği tatbikat yapıldı. Tatbikatta sağlık ve arama kurtarma ekipleri de yerini aldı.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata, 300 kişilik ekip katıldı. Senaryo gereği çıkan yangın bölgesinde dron ile orman yangın söndürme ekipleri ve arazözler an ve an takip edilirken yangına karşı ateş tekniği ile kısa sürede müdahale başlatıldı. Ekipler zorlu arazi şartlarında yangına müdahale ederken tatbikat gerçeği aratmadı. Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ekiplerden anlık bilgi alırken havadan ve karadan müdahaleyi Orman Genel Müdürlüğünün gelişen teknolojisiyle anlık takip etti. Tatbikat sonrası değerlendirmede bulunan Etli, orman yangınlarında personellerin her an hazır olabilmesi için tatbikatların devam edeceğini ifade etti.