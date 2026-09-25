Adana\'da iki araca silahlı saldırı yapan 2 şüpheli 45 saatlik görüntüyle yakalandı

Adana'da yüzlerini kapüşon ve şapka ile gizleyen şüpheliler, iki farklı araca silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri yaklaşık 45 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek 2 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı.

Olay, 21 Eylül günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.T.'nin ailesine ait iki farklı araca, iki gün arayla silahlı saldırı düzenlendi. Yüzlerini kapüşon ve şapka ile gizleyen şüphelilerin saldırı anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

45 saatlik kamera görüntüsü incelendi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 45 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek saldırıları gerçekleştiren kişilerin F.C. ve S.A. olduğunu belirledi.

Saklandıkları evde yakalandılar

Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheliler, saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.