Adana'da İki Kardeş Bıçaklandı

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- Adana'da iki kardeş bıçaklanarak öldürüldü

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı iki kardeşi sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde Ahmet Eren Doğu ve ağabeyi Murat Doğu sokakta karşılaştıklarıAzat T. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Azat T, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Yaralı iki kardeş, çevredekiler tarafından yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. İki kardeş, doktorlarım tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın şüphelisi Azat T, daha sonra Cumhuriyet Polis Merkezine giderek teslim oldu. Ölen iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.