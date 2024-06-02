Adana'da İş Yerini Kundaklayan ve İtfaiyenin Önünü Kesip Ateş Açan Şahıs Gözaltına Alındı

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Önce kundakladı sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

ADANA - Adana'da önce bir iş yerini kundaklayıp sonrada gelen itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ş., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısında bulunan ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada itfaiyenin önünü kesen Cenk Ş., iş yerinden aldığı pompalı tüfek ile havaya ateş açtı. Yangına müdahale edilmesini geciktiren şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde maddi hasar oluştu.

Gözaltına alınan Cenk Ş.'nin sorgusu sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.