Adana'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Adana'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı

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Hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş açıldı, şans eseri yaralanan olmadı.

03.05.2025 09:52
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Araçla geçen şüpheliler iş yerini böyle kurşunladı

ADANA - Adana'da gece saatlerinde hafif ticari araçtan iş yerlerine ateş edildi. Ola yanı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçtan iş yerlerine doğru ateş açıldı. Bu sırada pide fırınının önünde oturan bir şahıs saldırıdan kaçıp iş yerine sığındı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda kimse yaralanamazken bir şarküteri dükkanına ise kurşunun isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı ve aracı kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana\'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da İş Yerlerine Silahlı Saldırı - Son Dakika

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