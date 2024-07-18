Adana'da İslami Değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e Hakaret Eden Şüpheli Yakalandı

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Adana'da İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik sosyal medya hesaplarından hakaret ve saldırı içerikli paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada İslami değerlere yönelik saldırı içerikli görüntüler başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüleri paylaşan M.Ç.'nin (23) gözaltına alındığını açıkladı. Şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan inceleme başlatıldı.

Adana Seyhan'da yakalandı

'Gereği Yapıldı' vurgusuyla sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınlayan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. - ADANA