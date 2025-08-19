Adana\'da Kaçak İlaç Operasyonu

Adana'da polisin operasyon düzenlediği bir evde, kaçak satış yapılan ilaç ve tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmasında kaçak ilaç satışı yapılan bir adres belirlendi. Bunun üzerine belirlenen eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalandı, 334 adet tıbbi ilaç ve 340 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, başlatılan adli sürecin devam ettiği bildirildi. - ADANA