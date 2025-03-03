Adana'da Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

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Adana'da kaçak bir ton tütünle 3 milyon makaron ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada bir ton tütün ile 3 milyon adet makaron ve 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kentin bir çok noktasında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, bir ton kaçak tütün, 3 milyon adet gümrük kaçağı makaron ve 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Polis ele geçen kaçak ürünlerle ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.