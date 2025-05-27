Adana\'da Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu

Adana'da 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tütün ve sigara kaçakçılığına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 3 farklı araçta toplamda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 9 bin 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA