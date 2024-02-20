Adana\'da Kaçak Yollardan Kesilecek Deve Kurtarıldı

3.Sayfa

Adana'da kaçak yollardan kesilecek deve, son anda zabıta ekipleri tarafından kurtarılırken vatandaşlar devenin fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise 'Deve eti siparişi alınır' yazısı dikkat çekti.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta bir kasap kaçak yollardan kesim için deve getirdi. Çevredeki vatandaşlar deveye ilgi gösterirken kısa sürede çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı. Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise söz konusu kasap dükkanına gelip evrakı inceledi.

Kasap dükkanı ruhsatsız çıktı

Kasap dükkanının ruhsatsız çıkması üzerine belediye ekipleri tutanak tuttu. Devenin kesimine ise izin verilmedi. Öte yandan deveyi kesecek ruhsatsız kasapta ise 'Deve eti siparişi alınır' yazısı dikkat çekti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana'daki mezbahanelerin deve kesimi ruhsatı olmadığını, develerin kaçak kesildiğini söyledi. - ADANA