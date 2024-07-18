Adana'da Kadın Kocasına Kızıp Evi Ateşe Verdi, Yaralandı

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Adana'da bir kadının kocasına kızıp evi ateşe verdiği, kendisinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Fatih Mahallesi 73168 sokak 28 numaralı iki katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, Goncagül A.(40) eşi Muhammet A.'ya kızıp evini ateş verdi. Kendi de evde kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde patlamalar meydana gelirken üst kattakiler kendi imkanıyla evden çıkmayı başardı. Olay yerine gelen ekipler bir taraftan yangına müdahale edip diğer taraftan da evde yanan kadını çıkarmayı başardı. Kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA