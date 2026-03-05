Adana\'da Kadın Kocasını Bıçakladı

Adana'da bir kadın tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçakladı. Olayın ardından kendisini eve kilitleyip intihar etmek isteyen kadın polis ekiplerince engellenip gözaltına aldı. Sorgusunda "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürülen kadın tutuklandı.

Olay, 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadın ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlker Ç., hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi ancak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA