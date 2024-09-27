Adana\'da Kadın Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

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Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, feci kaza kamerada

ADANA - Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybederken o anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 09: 25 sıralarında Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre 73 yaşındaki Mehmet Taşkın'ın idaresindeki Ford marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaya 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.