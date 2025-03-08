Adana'da Kadın Polislerin Günü Kutlandı - Son Dakika
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Adana'da Kadın Polislerin Günü Kutlandı

Adana\'da Kadın Polislerin Günü Kutlandı

İl Emniyet Müdürü Arıkan, kadın polisleri kutlayarak onlara kırmızı karanfil verdi.

08.03.2025 10:47
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Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte görev yapan 602 kadın polisin kadınları gününü kutlayarak kırmızı karanfil verdi. Arıkan, "Güçlü kadın, güçlü toplum demektir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kentinden görev yapana 602 kadın polisi unutmayan İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kadın polisleri makamında ağırladı. Kadın polislerle birebir konuşan Arıkan, günlerini kutlayıp kırmızı karanfil verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü kadınlar gününe özel ise kadın polislerinin çalışmalarına dikkat çekerek onlara özel klip hazırladı. Klipte 'Güçlü Kadınlar; Güçlü Şehirler' sloganı ön plana çıkartıldı. Kadın polislerin görev yaptıkları alanlara yönelik olarak, 'Güçlü Kadın; Güçlü Emniyet' vurgusu da yapıldı.

Kadın polislere hitaben bir konuşma yapan Arıkan, "Kadın, ailenin temelidir ve aile de bizim en önemli değerimizdir. Biz, her zaman yanınızdayız. Kendinizi hiçbir zaman yalnız hissetmeyin, kimseye de kendinizi ezdirmeyin. Her zaman güçlü durun. Güçlü kadın güçlü toplum demektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Polislerin Günü Kutlandı - Son Dakika

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