Adana\'da Kadın Seyhan Barajı\'na Düştü, Kurtarıldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kadını gemi adamlar son anda kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesi Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Batı Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'nü izleyen Hande Y. başı dönünce göle düştü. Kadının göle düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü gemi adam ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gölde sırt üstü suyun yüzeyinde kalmayı başaran kadını bota alıp karaya çıkardı. Genç kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA