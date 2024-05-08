Adana'da Kadın Sürücüye Dehşet Anları: Madde Bağımlısı Şahıs Otomobilin Kaputuna Asıldı - Son Dakika
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Adana'da Kadın Sürücüye Dehşet Anları: Madde Bağımlısı Şahıs Otomobilin Kaputuna Asıldı

Adana\'da Kadın Sürücüye Dehşet Anları: Madde Bağımlısı Şahıs Otomobilin Kaputuna Asıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asıldı. Kadın sürücü çığlık atarken, çevredeki vatandaşlar şahsı otomobilin üzerinden indirmeye çalıştı. Ancak şahıs, otomobile zarar vererek kaçtı. Polis, şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

08.05.2024 09:22
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Adana'da kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputuna asılan madde bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs kadına dehşet yaşattı.

Edinile bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı bir genç yoldan geçen araç sürücülerini rahatsız etmeye başladı. Bir süre sonra ise madde bağımlısı caddeden geçen bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin kaputunun üzerine yatıp asıldı. Çok korkan kadın çığlık atmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kadının çığlığı üzerine şahsı otomobilin kaputunun üzerinden almak istedi. Ancak madde bağımlısı bir süre hareket halindeki otomobilin üzerine gitmeye devam etti. Korkan kadın ise hem çığlık atıp hem de yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otomobilin üzerinden inen şahıs bu kez de otomobile vurarak zarar verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis şimdi her yerde bu şahsı arıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadın Sürücüye Dehşet Anları: Madde Bağımlısı Şahıs Otomobilin Kaputuna Asıldı - Son Dakika

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