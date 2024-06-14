Adana'da Kadının Gasp Edilip Darp Edilmesi - Son Dakika
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Adana'da Kadının Gasp Edilip Darp Edilmesi

Adana'da bir kadının 2 bin 500 lirası gasp edilip darp edilince polise şikayetçi oldu. Şüpheli, kadın polise şikayetçi olduğu için onu ayağından vurdu. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken şüpheli tutuklandı.

14.06.2024 09:46
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Adana'da bir kadının 2 bin 500 lirası gasp edilip darp edilince polise şikayetçi oldu. Şüpheli, kadın polise şikayetçi olduğu için onu ayağından vurdu. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, olay 5 Haziran günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Senanur A. (27) ile Yasin Y. (27) Toros mahallesinde buluştu. Yasin Y., kadını alarak otomobiliyle Karaisalı ilçesinde bir tarlaya götürdü. Bir süre sohbetin ardından Yasin Y., kadının 2 bin 500 TL'sini gasp edip onu darp ederek telefonunu da kırdı.

"Gasp edildi şikayetçi oldu tekel bayide vuruldu"

Kendi imkanlarıyla polis merkezine giden Senanur A., Yasin Y.'den şikayetçi oldu. Ardından Yasin Y., kadını şikayetini geri çekmesi için tehdit etmeye başladı. 7 Haziran günü gece saat 00.30 sıralarında şüpheli kadını tekel bayide alışveriş yaparken, tabancayla ayağından vuruldu. Kadın yere yığılırken şüpheli hızla kaçtı, olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.

"Kadını vuran kişi suç makinesi çıktı"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan operasyonla şüpheli suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüpheli Yasin Yalçın'ın 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Ruhsatsız silah buldurma' ve 'Tehdit' gibi suçlardan 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.

"Kadını vurdu, suçu da kadına attı"

Emniyetteki ifadesinde savunmasını yapan Yasin Y.," Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadının Gasp Edilip Darp Edilmesi - Son Dakika

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