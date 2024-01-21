Adana\'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı

Adana'da kimliği belirlenemeyen iki kadın bir apartman dairesinden yüksek miktarda altın ve para çalıp kayıplara karıştı. Kadınların apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın dairelerin zillerine basıp hangi dairenin boş olduğunu öğrendi. Daha sonra şüpheliler diğer dairelere kapıyı açtırıp içeri girdi.

İçeri giren kadınlar, zile bastığında cevap alamadığı 6'ıncı kattaki daireye kapı kilit göbeğini bozarak girdi. Daire giren kadınlar yüksek miktarda altın ile para çaldı. Ardından rahat bir şekilde apartmandan ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA