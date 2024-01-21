 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde kimliği belirlenemeyen iki kadın, bir apartman dairesinden yüksek miktarda altın ve para çalarak kayıplara karıştı. Kadınların apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana\'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı
21.01.2024 - 11:16,
Abone Ol

Adana'da kimliği belirlenemeyen iki kadın bir apartman dairesinden yüksek miktarda altın ve para çalıp kayıplara karıştı. Kadınların apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen iki kadın dairelerin zillerine basıp hangi dairenin boş olduğunu öğrendi. Daha sonra şüpheliler diğer dairelere kapıyı açtırıp içeri girdi.

İçeri giren kadınlar, zile bastığında cevap alamadığı 6'ıncı kattaki daireye kapı kilit göbeğini bozarak girdi. Daire giren kadınlar yüksek miktarda altın ile para çaldı. Ardından rahat bir şekilde apartmandan ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çukurova, Adana, Güvenlik, Adana, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:59:00. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Kadınlar Apartmandan Altın ve Para Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement