Adana\'da Kafe Yıkımına Direnen İşletmeci Gözaltına Alındı

Adana Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 3 yılığına kiralanarak yapılan tesis belediye tarafından yıkılmak istenince işletme sahibi önce çatıya çıkıp daha sonrada iş makinelerinin önüne durarak yıkımı önlemeye çalıştı

Mustafa Arslan bundan bir yıl önce Adana Çevre Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğünün yapmış olduğu ihaleye girerek Seyhan Nehri kenarındaki alanı kiraladı. Daha sonra buraya "Seyir Terası" ismini verdiği bir kafe açtı. Kafenin su aboneliği de Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı olan ASKİ'den aldı. Ancak büyükşehir ve Çukurova Belediyesi yapının imara aykırı olduğunu belirterek tesisi yıkma kararı aldı. Ekipler bugün sabah saatlerinde tesise gelerek yıkım yapmak istedi. Arslan öne kendilerinin tesisi yıkacağını söyledi. Daha sonra çatıya çıktı. Ancak bir süre sonra Arslan tesisi yıktırmayacağını söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Arslan'ın ikna etmeye çalıştı. Arslan bir süre sonra ikna olup aşağı indi. Arslan'ın aşağı inmesiyle iş makineleri yıkıma başladı. Bunu gören Arslan iş makinesinin üzerine çıkıp yıkıma engel olmaya çalıştı. Ancak Arslan polis tarafından gözaltına alındı. Yıkım ise kaldığı yerden devam etti.

Arslan, yıkımın hukuka aykırı olduğunu tesisin için gerekli tüm izinlerinin olduğunu söyledi. - ADANA