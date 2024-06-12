Adana'da Kaldırımda Küçükbaş Hayvan Kesilmesine Yüksek Para Cezası

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Adana'da kaldırımda küçükbaş hayvan kesen kasaba 148 bin 997 TL para cezası kesilirken işyeri de mühürlendi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaldırımda koyun küçükbaş hayvan kesen ve her yeri kana bulayan kasaba yönelik çalışma başlattı. Seyhan polisleri İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesine bağlı zabıta ekiplerini koordine ederek söz konusu adrese baskın yaptı.

İşyeri kontrol edilirken, sahibi İbrahim Halil Ş. (19) zabıta ekiplerince kaldırım işgalinden 977 TL, kaçak kesimden 2 bin 20 TL ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince 146 bin TL para cezası uygulandı. İşyerine toplamda 148 bin 977 TL para cezası kesildi.

İşyeri ise mühürlenip kapatıldı. - ADANA