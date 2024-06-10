Adana'da Kamyonet Polis Aracının Üzerine Çıktı: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Kamyonet Polis Aracının Üzerine Çıktı: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı

Adana'da meydana gelen kazada, bir kamyonet karşı şeride geçerek polis aracının üzerine çıktı. Kazada biri polis iki kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

10.06.2024 18:12
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Adana'da karşı şeride geçen kamyonet polis aracının üzerine çıkarak durabildi. Kazada biri polis iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajı alamayan 01 ASD 420 plakalı Ford marka kamyonet, refüjden karşı ters şeride geçerek önce park halinde bulunan bir araca çarpıp daha sonra karşı şeritte park halindeki 01 A 0477 plakalı trafik polisi otomobilinin üzerine çıkarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza esnasında polis aracında bulunan iki polisten biri ve kamyonet sürücüsü F.G. (42) yaralanırken, kazanın ardından araçta sıkışan F.G. sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Kamyonet sürücüsü F.G.'nin Adana Şehir Hastanesi'ne polis memurunun ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazanın ardından biri polis aracı olmak üzere park halinde bulunan 3 otomobilde ve kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Kamyonet Polis Aracının Üzerine Çıktı: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Kamyonet Polis Aracının Üzerine Çıktı: 1 Polis, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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