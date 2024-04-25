Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Adana\'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kapısı açık seyreden bir otobüsten inmek isteyen kadın dengesini kaybederek düştü. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır. Olay, araç içi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

25.04.2024 23:53
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Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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