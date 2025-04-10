Adana'da Karnaval Yolunda Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Karnaval Yolunda Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Adana'da bir halk otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Gamze Nur Sıkar hayatını kaybetti. Kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı ve motosiklet sürücüsü kusurlu bulundu.

10.04.2025 10:59  Güncelleme: 11:04
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Genç kız karnavala giderken kazada ölmüştü: Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da halk otobüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada 21 yaşındaki Gamze hayatını kaybetmişti. Kazanın araç içi kamera görüntüsü ortaya çıkarken motosiklet sürücüsünün halk otobüsüne arkadan çarptığı için kusurlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Faruk Alagöz (24), arkadaşı Gamze Nur Sıkar'ı alıp motosiklet ile karnaval alanına doğru yola çıktı. Karnaval alanının önündeki caddede Alagöz'ün kullandığı 01 AZU 346 plakalı motosikletle B.T. idaresindeki 01 J 0049 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışma sonrasında genç kız otobüsün altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü Alagöz ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Genç kızın cenazesi akşam saatlerinde ailesi tarafından teslim alındı.

"Otobüs şoförü kaza sonrası yüzünü ovuşturdu"

Motosiklet sürücüsü Alagöz, otobüse arkadan çarptığı an aracın kameralarına yansıdı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü B.T elleriyle yüzünü ovuşturup şoku atlatmaya çalıştı. Ardından yolcularla birlikte sürücü aşağı inerek yaralılara yardıma koştu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin incelemesi sonucu kazada kusurlu motosiklet sürücüsü Alagöz olduğu değerlendirildi. İfadesi alınan B.T.'nin kusurlu olmadığı anlaşılınca serbest kaldı.

Öte yandan, yaralı motosiklet sürücüsünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Karnaval Yolunda Feci Kaza: Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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