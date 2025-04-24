Adana'da Kaya Arasına Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

Adana'da kolu iki kaya arasına sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ADANA - Adana'da kolu iki kaya arasına sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Karaisalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş arkadaşlarıyla birlikte doğaya gezmeye çaktı. Şahıs suda gördüğü bir şeyi almak için iki kaya arasına kolunu soktu. Ancak kolu kaya arasına sıkıştı. Bunun üzerine arkadaşları 112'yi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonrası şahsın iki kaya arasına sıkışan kolunu kurtardı. Şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı.