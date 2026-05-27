Adana\'da Kaybolan Şahıs Bulundu

Adana'da serinlemek için girdiği suda kaybolan şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Karaisalı ilçesine bağlı Hacılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek amacıyla suya giren bir vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda şahıs, suya girdiği noktadan yaklaşık 10 kilometre ileride su yüzeyinde bulundu. Sudan çıkarılan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADANA