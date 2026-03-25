Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kayıp 13 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

25.03.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İklim Nur İnce, annesiyle tartıştıktan sonra evden kaçtı. Arama çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde annesi cep telefonunu elinden aldığı için evden kaçan ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki İklim Nur İnce, dün akşam Himmetli Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nuran İnce ile cep telefonunu elinden aldığı için tartıştı. Tartışmasının büyümesi üzerine sesleri duyan aile büyükleri eve geldi. Bu sırada İklim Nur evden kaçtı. İklim Nur İnce'nin ailesi durumu jandarmaya haber verdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.

"Dedesinin yanından koşarak uzaklaştı"

Anne Nuran İnce, "İklim'in annesiyim. Telefonunu elinden aldım diye gece saat 12 sıralarında tartıştık. 'Telefonumu ver' dedi, vermedim. Tartışmanın ardından annem babam geldi. Babama 'Al götür şunu' dedim. Babam da 'Hadi bize gidelim kızım' dedi. Telefonu vermedim diye dedesinin yanından koşarak uzaklaştı. Allah devletimizden razı olsun ekipler geldi, her yerde aranıyor. Her yerden ekip gelsin, kızımı bulalım" diye konuştu.

Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İklim Nur İnce'den bir iz bulabilmek için arama çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Saimbeyli, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 22:24:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.